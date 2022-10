Fiorentina - Lazio, Lazzari: “Vittoria che vale doppio. Per noi difensori…”

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio cala il poker anche a Firenze. Al termine della sfida, Manuel Lazzari ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Vittoria che ha un peso incredibile. La Fiorentina è una squadra forte e la classifica che hanno non è quella reale. Hanno giocatori forti che giocano benissimo. È una vittoria importante su un campo difficile che vale doppio".

Esultanza della difesa come un gol segnato, quarta partita senza subire gol. È questa la vera soddisfazione?

“Rispetto all’anno scorso abbiamo fatto passi in avanti enormi in fase difensiva. Siamo stati anche un pelo fortunati oggi. In 90 minuti abbiamo difeso da squadra. Anche al 90esimo non si vuole subire gol. Lavoriamo tanto e per noi difensori è gratificante. Il campionato è appena iniziato, siamo in alto e vogliamo restarci a lungo".

Tifosi?

"Sono fantastici. È bello avere tanto tifo in trasferta. Adesso abbiamo una partita difficilissima in Europa e poi un’altra importante con l’Udinese. Sarà una settimana lunga e intensa che dopo questa vittoria affronteremo nel migliore dei modi”.

L'esterno biancoceleste è poi intervenuto anche ai microfoni di Dazn: "La corsa sotto i tifosi? Era il minimo che possiamo fare, ci seguono in tantissimi anche in trasferta. Penso siano soddifsfatti per questa vittoria in un campo così difficile. Era importante per rimanere avanti. Oggi è stata una partita complicata. Sappiamo che la Fiorentina è una squadra che palleggia tantisismo e attacca in tanti. Siamo stati bravi e fortunati in certi frangenti a non subire gol. Poi quando ripartiamo siamo una squadra formidabile e il risultato lo dimostra. Rispetto all'anno scorso abbiamo fatto dei passi da gigante, siamo la miglior difesa e per noi difensori è gratificante. Se non subisci gol poi con questi attaccanti li fai".

