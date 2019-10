Fiorentina - Lazio, le statistiche del match: grande agonismo, Lukaku decisivo

Fiorentina - Lazio è stato un match tra squadre uguali nell'assetto e simili nell'atteggiamento. Ne è uscita una partita equilibrata, decisa a pochi istanti dalla fine. Con la vittoria del Franchi i biancocelesti hanno interrotto la quarta striscia di risultati utili consecutivi più lunga d'Europa (6), dietro solo a quella di Juventus (9), Wolfsburg (10) e Liverpool (27). L'equilibrio si evince dalle occasioni da gol, 9 per entrambe le squadre, dai tiri totali (12 per la Lazio, 11 per la Fiorentina, che però ha molte meno conclusioni in porta: 3 contro 7 dei biancocelesti) e dal possesso palla (in leggero vantaggio la squadra di Inzaghi con il 52%).

LE STATISTICHE DI SQUADRA - La Lazio è stata anche più pericolosa, come dimostra il dato di expected goals (1.25 a 0.56, più del doppio), ma il numero di tocchi di palla (715 a 648) e passaggi (519 a 451, con una precisione dell'84,4% per i biancocelesti e 79,2% per i viola) non evidenziano una supremazia così netta, che resta importante ma si attesta sul 53,1% a 46,9% in favore della squadra di Inzaghi. I cross effettuati sono 10 per entrambe le compagini, è bene sottolineare, però, che su traversone la Lazio ha trovato il gol vittoria. Corre leggermente di più la Fiorentina (114.261 km a 113.689 km), in linea con il piccolo svantaggio nel possesso palla. I biancocelesti spiccano soprattutto il grande agonismo mostrato in campo. I contrasti vinti sono infatti il 72% del totale, contro il 39% della Fiorentina.

LE STATISTICHE DEI SINGOLI - Luis Alberto è il top player di giornata. Lo spagnolo ha effettuato il maggior numero di tiri (5), tocchi di palla (97), passaggi offensivi (31 a segno su 43 totali), km percorsi (11.791) e dribbling (3). Al contrario, Jordan Lukaku spicca sugli altri in una sola statistica - quella dei cross effettuati - ma risulta altrettanto decisivo: un traversone, un assist per il gol. Acerbi è il laziale che ha completato più passaggi (73 su 78, precisione del 93,6 %) e recuperato più palloni (13). Mentre Leiva si è distinto per occasioni da gol create (2 come Lukaku), duelli totali vinti (9) e tackle (5). Radu ha effettuato più disimpegni di tutti (4), ma Milinkovic lo supera per numero di anticipi (4), duelli aerei vinti (5) e velocità media (7.9 km/h). Infine Lazzari è colui che ha realizzato lo scatto più veloce (34.24 km/h).

Si ringrazia Lazio Page per le statistiche.

