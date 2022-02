Fiorentina - Lazio, Sarri e il tabù Franchi: non ha mai vinto a Firenze

Ritorno in patria per Maurizio Sarri, che oggi nella sua Toscana giocherà contro la Fiorentina. Dopo un periodo turbolento, la vittoria in trasferta contro una diretta concorrente per l'Europa potrebbe dare fiducia alla Lazio e infondere tranquillità nell'ambiente. I 3 punti darebbero soddisfazione anche al tecnico biancoceleste dal punto di vista personale: in carriera non ha mai vinto all'Artemio Franchi.

TABU' VIOLA - Il tecnico toscano ha affrontato i viola da ospite in cinque occasioni, pareggiandone quattro e perdendone una. La prima volta risale a un derby Fiorentina - Empoli nella stagione 2014/15 pareggiato 1-1. L'ultima apparizione al Franchi è stata il 14 settembre 2019, Fiorentina - Juventus 0-0. Nel mezzo l'unica sconfitta registrata nell'impianto fiorentino: nell'aprile del 2019 il Napoli ha perso sonoramente per 3-0 nella 35^ giornata di quella stagione. In generale le squadre di Sarri sono bloccate, quasi pietrificate quando giocano a Firenze. Sono solo 5 i gol fatti rispetto agli 8 subiti. La Lazio questa sera ha il compito di invertire questo trend.