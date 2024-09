Fiorentina - Lazio| Var e dubbi: per Rocchi tutto ok, ma Vieri, Ferrara e Ambrosini...

PROVEDEL 6: Tengstedt gli arriva comodo davanti e la piazza con precisione. Non poteva nulla. Non deve sforzarsi in parate...

WEBTV ESCLUSIVA - INTRIERI (AD AEROITALIA): "LA LAZIO? ECCO COM'È NATO L'ACCORDO. SUL PROGETTO..." Lazio e Aeoroitalia hanno da poco rinnovato la propria partnership, prolungando un connubio iniziato nell'agosto del 2023 e che ha visto per la prima volta la nuova compagnia aerea italiana apparire sulla maglia di una squadra di calcio, prima sulla... Lazio e Aeoroitalia hanno da poco rinnovato la propria partnership, prolungando un connubio iniziato nell'agosto del 2023 e che ha visto per la prima volta la nuova compagnia aerea italiana apparire sulla maglia di una squadra di calcio, prima sulla... VOCI DI MERCATO LAZIO | PREVISTI ALTRI 'TAGLI' A GENNAIO PER RIDURRE ETÀ E COSTI: I DETTAGLI RASSEGNA STAMPA - Il cambiamento attuato dalla Lazio in estate, volto a ridurre l'età media della squadra e gli ingaggi più importanti, non terminerà qui: il club ha in lista, infatti, altre cessioni di ultratrentenni per snellire ancora i... RASSEGNA STAMPA - Il cambiamento attuato dalla Lazio in estate, volto a ridurre l'età media della squadra e gli ingaggi più importanti, non terminerà qui: il club ha in lista, infatti, altre cessioni di ultratrentenni per snellire ancora i...