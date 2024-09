Fiorentina - Lazio, mano di Dodò: ecco cosa si sono detti in Sala Var

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

I tifosi della Lazio sono furiosi per la sconfitta di Firenze. Non solo il rigore assegnato quasi allo scadere per il contatto tra Nuno Tavares e Dodo, ma i sostenitori biancocelesti si lamentano per il mancato penalty per il fallo di mano al 63'. Nel corso di Open Var, DAZN ha fatto sentire che cosa si sono detti in Sala Var durante il check. Ecco i virgolettati completi:

ASSISTENTE : "Tutti buoni. Testa difensore"

SALA VAR: "Fammi vedere come la prende. Aspetta che è rimasto a terra. E' rimasto a terra, l'ha toccato Zaccagni. Fammi rivedere questa. Magari mettiamola un po' più definita. Va beh, è in caduta, vediamo. Anche questa che è esclusiva, l'altra. Sì di testa la prende. Ovviamente tutti i check sono completati in area di rigore".

La cosa che sorprende, però, è che non sia stata esaminata l'inquadratura dietro la porta da cui il difensore sembra prendere il pallone solo con la mano e non con la testa.