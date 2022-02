Fiorentina-Lazio, Zoff: “Senza Vlahovic è giocabile”

Il match del Franchi in programma sabato sera sarà importante sia per la Fiorentina che per la Lazio. Oltre ad essere un vero e proprio scontro diretto in zona Europa, sarà una gara importante per capire che condizione mentale hanno le due compagini. La Viola deve reagire dopo il tradimento di Vlahovic, i biancocelesti vogliono dimostrare di essere ancora in pista nonostante il mercato deludente. A parlare della partita ci ha pensato l'ex portiere Dino Zoff ai microfoni di Tuttomercatoweb: "Sarri ha detto delle cose logiche, ora serve dare il massimo. Anche se magari non occorre dirle neanche, si deve dare il massimo sempre".

E' comunque una Lazio da Europa League o può anche fare di più?

"Bisogna vedere, finora è stata alterna nei risultati ed è difficile fare un pronostico. Certo, la Lazio è sempre stata in posizioni alte negli ultimi anni. Le possibilità ci possono essere".

Prende però tanti gol...

"L'importante ora è fare risultato e magari se ne fai uno in più va bene lo stesso..."

E domani con la Fiorentina che partita sarà?

"Conta molto, la perdita di Vlahovic per i viola può pesare, senza un giocatore così la partita è giocabile per la Lazio".