Fiorentina, Pradè su ex obiettivo della Lazio: "Lo volevamo, ma..."

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sul mercato estivo della Viola. In particolare ha parlato di un giocatore che gli sarebbe piaciuto prendere, ovvero Vitor Roque, ex obiettivo della Lazio. Alla fine però l'attaccante del Barcellona è finito in prestito al Real Betis. Queste le parole del dirigente: "Se devo dire un giocatore che volevamo ma per il quale, per tempistiche, non c'erano le condizioni è Vitor Roque. Forse poteva riaprirsi... Non l'abbiamo preso perché costava 40 milioni. Poi è andato al Betis in prestito il 25 agosto ma a quel punto non ci serviva più".