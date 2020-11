Firmani: "Gol contro il Parma? Gabriele ci mise lo zampino"

Intervenuto nella rubrica "Goal of the Month", di Lazio Style 1900 Official Magazine, del mese di novembre, l'ex centrocampista della Lazio Fabio Firmani, ha raccontato le emozioni del gol segnato il 25 novembre del 2007 contro il Parma: "Ci pensavo già dalla sera prima, volevamo onorare ricordare a tutti i costi Gabriele nel migliore dei modi. Avevo fatto preparare anche delle maglie speciali nel riscaldamento. Cercai il gol già nel primo tempo, la traversa disse di no ma ero sicuro di segnare. Così nel finale mi arrivò questa palla sporca, che colpii di prima: andò bene, anche grazie ad una deviazione. Corsi subito sotto la Nord senza pensarci, abbracciando Gabriele. Ancora oggi sono convinto di una cosa. Quale? Fu un gol che andò oltre l'aspetto calcistico. Ho sempre pensato che ci fosse qualcosa tra noi e l'aldilà, quel giorno fu proprio Gabriele a metterci lo zampino decisivo ".

