FORMELLO - Lazio, analisi video: lungo confronto tra Sarri e la squadra

Quasi un'esame di coscienza. Un’ora di riunione e analisi video prima dell’inizio della seduta. Doveva iniziare alle 11.30, la squadra si è presentata in campo in netto ritardo, intorno alle 12.30, perché precedentemente è andato in scena un lungo confronto tra Sarri e la rosa biancoceleste. Sono stati analizzati gli errori commessi ieri sera a Napoli, si cercano di capire le motivazioni che di tanto in tanto portano la Lazio a prestazioni così negative, quasi scioccanti per quanto deludenti. Sul terreno di gioco, poi, ci sono visti soltanto i calciatori non utilizzati al "Maradona" e quelli entrati nel corso del secondo tempo. I titolari hanno svolto semplicemente il lavoro di scarico in palestra. Allenamento differenziato, invece, per Marusic: il montenegrino è rientrato sabato a Roma, stamattina ha svolto le visite di idoneità, tappa obbligatoria prima del ritorno in gruppo. Domani si comincerà a preparare il turno infrasettimanale con l’Udinese di giovedì, il terzino potrebbe aver bisogno di qualche giorno in più prima di riunirsi ai compagni. Da valutare le condizioni di Pedro, uscito acciaccato per un colpo al ginocchio subìto nella ripresa.

Pubblicato il 29/11