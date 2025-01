FORMELLO - Lazio, conferma Isaksen. Ballottaggio terzini, di nuovo il doppio 9

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Rovella ha saltato la rifinitura, ma sarà presente domani. Rimane in pole il tandem con il classe 2001 e Guendouzi a centrocampo, anche se alla vigilia è stato testato Dele-Bashiru in mediana. Davanti di nuovo il doppio 9, ci sarà Dia dietro Castellanos con Isaksen e Zaccagni sulle fasce. Gli stessi quattro calciatori offensivi visti contro Verona e Real Sociedad. Dalla panchina Noslin, Pedro, Tchaouna e Ibrahimovic, le alternative a gara in corso non mancano.

Sono out Lazzari, Patric, Tavares e Vecino. In difesa, quindi, le opzioni sono limitate. Due maglie per tre terzini, sembrano in vantaggio Marusic e Pellegrini sulla candidatura di Hysaj, che però non sarà a disposizione giovedì prossimo in Europa League. Ecco perché le riflessioni sono ancora aperte. In mezzo favorita la coppia Gila-Romagnoli, Gigot è stato provato tra le riserve.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. A disp.: Mandas, Furlanetto, Hysaj, Gigot, Zazza, Dele-Bashiru, Castrovilli, Basic, Ibrahimovic, Noslin, Tchaouna, Pedro. All.: Baroni.

