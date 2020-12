FORMELLO - Lazio, domenica di lavoro: da valutare Patric e Correa

FORMELLO - Domenica di lavoro a Formello: gli allenamenti riprenderanno domani mattina dopo un altro giro di tamponi imposto dalla Uefa a 48 ore dal match con il Bruges. Prevista la seduta di scarico, in campo ci saranno soltanto i calciatori non impiegati da Inzaghi con lo Spezia. Le prove tattiche scatteranno direttamente lunedì alla vigilia. Da valutare Patric (torcicollo) e Correa: il primo è finito in tribuna, il secondo è rimasto per l'intera partita in panchina a causa di un fastidio al polpaccio. Ai box ci sono Muriqi (stiramento muscolare) e Lulic (caviglia, non è nemmeno nella lista Champions).