FORMELLO - Lazio in ferie: Bastos in Coppa d'Africa, e gli altri nazionali...

FORMELLO - Ora tutti in vacanza. Quasi tutti, perché Bastos dovrà rispondere alla convocazione dell’Angola per la Coppa d’Africa (dal 21 giugno al 19 luglio) e gli altri nazionali aspettano la chiamata per le gare di qualificazione agli Europei 2020. Restano in preallarme Strakosha, Badelj, Marusic, Milinkovic, Acerbi e Immobile. Durmisi inserito nella lista della Danimarca, mentre Luiz Felipe per infortunio dovrebbe rinunciare al Torneo di Tolone con il Brasile Under 20. La Lazio si ritroverà a Formello a inizio luglio per i primi allenamenti della stagione 2019-2020. Le visite mediche d’idoneità precederanno la partenza per Auronzo di Cadore (dal 12 al 26 o 27 luglio).