FORMELLO - Lazio, Inzaghi spera nel ritorno di Luiz Felipe e Milinkovic

FORMELLO - Rientro in serata, la ripresa domani mattina. Due allenamenti per preparare la sfida di Champions con lo Zenit: il primo di scarico, il secondo sarà la rifinitura di lunedì pomeriggio. Inzaghi incrocia le dita, spera in qualche rientro, per domani mattina è previsto un nuovo giro di tamponi a Formello (effettuati dalla Synlab). Strakosha, dopo le visite mediche effettuate ieri in Paideia, viaggia verso il ritorno. Luiz Felipe e Milinkovic sono i due positivi in casa biancoceleste: il Sergente è rimasto in Serbia, svolgerà gli esami in patria, se arriverà la negatività proverà a riaggregarsi in extremis. Stesso discorso per il difensore brasiliano, in attesa del via libera, è risultato positivo al covid due giorni dopo Lazio-Juve. Lulic ed Escalante proveranno il recupero per l’Udinese. Il capitano potrà essere reinserito nella lista Champions soltanto dalla fase a eliminazione diretta. Patric è stato sostituito con il Crotone, non dovrebbe aver riportato problematiche serie.