FORMELLO - Lazio, la ripresa alle 10: riecco Lazzari e Correa

FORMELLO - Allenamento alle 10, riposo previsto per martedì. Da mercoledì comincerà la preparazione alla sfida con il Benevento, in programma domenica alle 15. Le sedute a Formello riprenderanno senza Inzaghi, ancora in isolamento domiciliare. Il tecnico in vista della prossima di campionato ritroverà tra i calciatori a disposizione Lazzari e Correa, entrambi squalificati a Verona. Il Giudice Sportivo fermerà invece per un turno Caicedo, ammonito (era in diffida) da Chiffi al momento del gol annullato. Le prove tattiche scatteranno tra giovedì e venerdì, la prova positiva di Marusic dovrebbe spingere l’allenatore a riproporre lo stesso reparto arretrato visto al Bentegodi, con Marusic e Radu ai lati di Acerbi. Una soluzione ancora più probabile visto il rientro di Lazzari, che si riprenderà il posto sulla destra lasciato all’adattato Akpa Akpro.

Pubblicato il 12/04 ore 00:30