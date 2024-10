FORMELLO - Lazio, le contro-rotazioni di Baroni: altri 8 cambi, riecco Guendo

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Le contro-rotazioni per tornare alla formazione più titolare possibile. Baroni deve rinunciare soltanto allo squalificato Romagnoli e all'infortunato Lazzari, comunque sempre più sulla via del recupero. Il terzino anche oggi ha lavorato in modo differenziato: corsa ed esercitazioni con il pallone. Il recupero importante è quello di Guendouzi, regolarmente in gruppo dopo la mancata convocazione in Europa League. Il francese era stato gestito (aveva rimediato un pestone al mignolo di un piede con la Nazionale), il programma prevedeva in partenza il rientro con il Genoa, giocherà utilizzando un tutore in titanio per proteggersi da nuovi colpi. Formerà il solito tandem in mediana con Rovella al suo fianco. Davanti riecco Castellanos, Dia arretrerà di qualche metro muovendosi sulla trequarti insieme a Isaksen (a destra) e Zaccagni (a sinistra).

In difesa Marusic l'unico chiamato agli straordinari per motivi di infermeria. Il montenegrino giocherà la terza di fila dall'inizio, a sinistra si rivedrà Tavares nonostante l'ottima prova di Pellegrini con il Twente. Al centro la coppia Patric-Gila, in panchina ci sarà Gigot come alternativa. Tra i pali si riprenderà la maglia Provedel, sarà l'ultimo degli 8 cambi previsti per la sfida di domani. Un'altra formazione rivoluzionata nel giro di pochi giorni.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Patric, Gila, Tavares; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. A disp.: Mandas, Furlanetto, Gigot, Pellegrini, Dele-Bashiru, Castrovilli, Vecino, Tchaouna, Pedro, Noslin. All.: Baroni.

Pubblicato il 26/10