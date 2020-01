FORMELLO - Lazio, occhi puntati su Correa: squadra in campo alle 11

Non c'è tempo per riposare per la Lazio di Simone Inzaghi che già oggi intorno alle ore 11 si ritroverà a Formello per cominciare a preparare la sfida di sabato contro la Sampdoria, che avrà luogo all'Olimpico. Da valutare Caicedo, fermato da un attacco influenzale. C'è attesa per conoscere anche le condizioni di Correa: l'argentino si è fermato con il Brescia, ha saltato la sfida col Napoli e quella contro la Cremonese precauzionalmente. L'affaticamento sembra alle spalle, potrebbe tornare a disposizione già nelle prossime ore. Completamente ristabilito Vavro, da valutare infine Marusic.