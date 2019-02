FORMELLO - Lazio, quanti da valutare: Luis Alberto e Immobile ok per il Siviglia

FORMELLO - Ripresa domani alle 10.30, poi il sabato di riposo. Inzaghi ora ha una settimana per preparare il primo round con il Siviglia. Infermeria piena di calciatori da valutare. Con l’Empoli sono finiti in tribuna Luis Alberto e Immobile, non sembrano in dubbio per l’andata di giovedì prossimo. Da valutare Milinkovic, Caicedo e Correa, affaticati dal match di stasera. Problemi muscolari, hanno stretto i denti contro l’Empoli (i primi due sono stati sostituiti nel secondo tempo, ma già all’intervallo avevano chiesto il cambio).

INFERMERIA. Luiz Felipe era in panchina per “onor di firma”, può rientrare tra i titolari in Europa League al posto di Bastos. Dipenderà dalle risposte in allenamento, si era fermato per una lesione nella trasferta di Napoli. Solo crampi per Berisha, anche Radu ha chiuso stremato la partita. Wallace è ai box (un mese di stop), Lukaku prosegue nel lavoro differenziato. I prossimi giorni a Formello serviranno soprattutto per recuperare le energie.