FORMELLO - Lazio, riecco Strakosha. Akpa favorito, ancora Muriqi

FORMELLO - Chance Strakosha, il rilancio di Luiz Felipe, ancora Muriqi al fianco di Immobile. Queste le probabili scelte di Inzaghi per il match di stasera con il Torino. Milinkovic verso il riposo, al suo posto come mezzala destra dovrebbe giocare Akpa Akpro e non Parolo. Leiva e Luis Alberto gli altri due titolari del terzetto centrale. Sulle fasce Lazzari e Fares, davanti a Lulic a differenza delle sensazioni della vigilia. In attacco per la terza volta di fila la coppia Immobile-Muriqi. Pereira in panchina, Correa out (polpaccio), anche Caicedo non dovrebbe andare nemmeno in panchina (fascite plantare). In difesa squalificato e infortunato Acerbi, Luiz Felipe ritroverà una maglia dall’inizio, sarà affiancato da Marusic e Radu. In porta Strakosha: Reina non ha partecipato al risveglio muscolare odierno, ci sarà l’albanese tra i pali nel recupero col Toro.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Akpa Akpro, Leiva, Luis Alberto, Fares; Muriqi, Immobile. A disp.: Reina, Alia, Patric, Armini, Parolo, Milinkovic, Cataldi, Escalante, Lulic, Pereira. All.: Inzaghi.