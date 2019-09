FORMELLO - Lazio, ripresa alle 15: si attende il rientro di Radu

FORMELLO - La ripresa domani pomeriggio, la seduta di scarico è prevista alle 15. Da venerdì mattina, invece, si comincerà a preparare la partita di domenica con il Genoa. Tornerà titolare Immobile, come confidato dallo stesso Inzaghi al triplice fischio di San Siro. Qualche dubbio sul suo partner: potrebbe essere affiancato da Caicedo, positivo nel primo tempo di Milano. A centrocampo ballottaggio tra Lazzari e Marusic a destra, con Lulic pronto a riprendersi la fascia sinistra. Leiva pronosticabile in regia. In difesa si attende il rientro di Radu, bloccato dall’influenza alla vigilia della sfida con l’Inter.