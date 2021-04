FORMELLO - Lazio, subito la ripresa. Dubbi in difesa: Acerbi salta il Genoa

La vittoria col Milan, che ha riaperto la corsa Champions, alle spalle e subito la ripresa. Non c'è tempo per riposare per la Lazio di Simone Inzaghi che già domani tornerà in campo a Formello per cominciare la marcia di avvicinamento verso la sfida dell'Olimpico contro il Genoa, in programma domenica alle 12.30. Solita seduta di scarico per i titolari della partita col Milan, il resto della squadra sarà invece regolarmente agli ordini di Inzaghi. Possibile gestione delle forze per Immobile, Luis Alberto e Lucas Leiva, che hanno stretto i denti stasera risultando decisivi.

Contro il Genoa Inzaghi dovrà fare a meno di Acerbi, ammonito per un fallo su Theo Hernandez. Era diffidato, salterà quindi il prossimo match. Il tecnico biancoceleste dovrà reinventare la sua difesa: sperano in una maglia Patric, Hoedt e Musacchio. Ai box, oltre al lungodegente Luiz Felipe ci sono anche Caicedo ed Escalante. Il primo è ancora alle prese con la fastidiosa fascite plantare che lo sta tormentando in questa stagione, il secondo invece è fermo per un problema muscolare.