Formula 1 | Ferrari, Leclerc è impressionante: i tifosi a Imola sognano

La Formula 1 strabuzza gli occhi per la prestazione di Charles Leclerc. Nonostante sia finito contro il muro, il monegasco della Ferrari fa sperare i tifosi della Rossa. Riuscirà a portare la SF21 almeno sul podio? Difficile da capire oggi, ma l'analisi del passo gara fa ben sperare. <<< Leggi qui il resoconto e l'analisi delle prove libere del Gran Premio dell'Emilia Romagna a Imola.

SEGUI LA FORMULA UNO - Il Mondiale di Formula 1 2021 si avvicina. Come seguire tutte le dirette, le voci dei protagonisti e 365 giorni l'anno tutte le news? Visita www.f1-news.eu, il sito del network di Tuttomercatoweb dedicato alla Formula 1 e non solo. Notizie dal mondo dei motori e molto altro. Nell'ultimo anno dell'era "ibrida" nata nel 2013, molti si aspettano il rilancio della Ferrari per contrastare lo strapotere della Mercedes e di Lewis Hamilton. Sarà veramente così con la nuova coppia Leclerc - Sainz? F1-News.eu ti aggiorna su tutte le notizie della massima categoria degli sport motoristici. Ogni giorno le voci dei piloti, dei tecnici, dei team principal, il mercato dei sedili e le schede tecniche. In occasione dei Gran Premi, come già detto, le dirette che permettono di seguire "live" l'evento anche a chi non ha Sky Sport F1 a casa. F1-News.eu, dove la Formula 1 è di casa.