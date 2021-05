Formula 1 | La Mercedes minaccia la Red Bull: l'avvertimento di Wolff

Volano parole forti in Formula 1 in vista del Gp di Monaco, ma soprattutto di quello successivo di Baku. Si è passato alle minaccie infatti in casa Mercedes per l'ala flessibile della Red Bull. Insomma la tensione è sempre più alta nel paddock della Formula 1 fra le due scuderie che si stanno contendendo il Mondiale di F1. <<< Clicca qui per leggere le minacce di Toto Wolff