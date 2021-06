Formula 1 | Nuova inchiesta: dopo le ali altri guai per la Red Bull?

Scoppia il nuovo caso in Formula 1. Dopo le ali una nuova componente potrebbe dar vita a un vero e proprio scontro fra ricorsi, tribunali e dichiarazioni al vetriolo. La Mercedes guarda, la Red Bull è l'indagata. Il motivo è sempre lo stesso. L'attesa è tanta, si capirà domani come si procederà. La Mercedes è andata contro la Red Bull, in maniera perentoria e diretta, già per il caso dell'ala flessibile, che sarà modificata dalla Francia. Ora potrebbe avere una nuova arma a suo favore... > CLICCA QUI PER CONTINUARE AL LEGGERE DEL CASO FORMULA 1 2021 <