Formula 1, Vettel: "Italia - Austria? Vittoria scontata. Tripletta di Immobile, e ciao"

Dalla Formula Uno al calcio. Sebastian Vettel non ha parlato solamente dei suoi successi nei gran premi di automobilismo ma, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, si è lasciato andare anche a un pronostico sulla partita tra Italia e Austria. Il pilota tedesco non ha avuto particolari dubbi sul risultato finale della sfida valida per gli ottavi di finale degli Europei: "Italia - Austria? Vincete facile, o quasi. Finisce 3-0, tripletta di Ciro Immobile e ciao".

