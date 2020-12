France Football incorona Collina miglior arbitro di sempre: "Ha scritto la storia"

La rivista francese France Football ha eletto Pierlugi Collina come "Miglior arbitro della storia ". L'ex fischietto comanda una classifica speciale, dove sono presenti anche grandi nomi come Howard Webb e Stephanie Frappart. L'attuale presidente della Commissione Arbitri della FIFA, è stato premiato con questa motivazione: "Quando si parla di arbitri, il primo nome che viene in mente è il suo. Dal debutto nel 1977 al suo addio nel 2005, Collina ha scritto la storia del calcio ". L'ex arbitro bolognese è stato miglior arbitro al mondo per l’IFFHS tra 1998 e 2005, ed è entrato nella Hall of Fame del calcio italiano nel 2011. Questa la speciale classifica eletta da France Football:

1.Pierluigi Collina

2. Ken Aston

3. Michel Vautrot

4. Markus Merk

5. Charles Corver

6. Mike Dean

7. Ian Foote

8. Ali Bennaceur

9. Stephanie Frappart

10. Howard Webb

