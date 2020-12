Lazio, Di Marzio: "Col Benevento visti miglioramenti. Su Immobile..."

Gianni Di Marzio, ai microfoni di TMW Radio, ha detto la sua sulla Lazio e su Ciro Immobile: "Momento poco brillante? In realtà ho visto molti lati positivi, anche in vista del Bayern. Ho visto una eccellente condizione fisica e atletica, poi è molto organizzata a centrocampo. Ho visto una retroguardia attenta, ma sono mancati in attacco negli ultimi trenta metri. Immobile? È l'attaccante più moderno che c'è a livello europeo. Attacca lo spazio ma lo fa in profondità. Come è possibile discutere uno come lui che segna così tanto. Forse dal punto di vista tattico, ma è migliorato molto tecnicamente ".

