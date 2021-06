Francia, svolta in Ligue 1: il campionato diventerà a 18 squadre

Svolta in vista in Ligue 1. La massima serie francese sta per cambiare format. Come riporta il noto quotidiano nazionale L'Equipe, il campionato francese passerà da 20 a 18 squadre a partire dalla stagione 2023/2024. Dopo la Bundesliga, anche la Ligue 1 adotta questo cambiamento per adattarsi all'ormai altissimo numero di partite europee durante l'anno. L'annuncio dovrebbe arrivare entro giovedì.