Frosinone - Pisa, Marchizza torna sulla Lazio: "Avevamo dato altri segnali"

Nel post partita di Frosinone - Pisa di Coppa Italia, il centrale gialloblù Riccardo Marchizza è intervenuto in conferenza stampa. Analizzando la gara è tornato a parlare anche dell'amichevole contro la Lazio persa 0-2. Queste le sue parole: “La sconfitta contro il Pisa? Trovare una spiegazione è difficile, perché nella partita contro la Lazio avevamo dato altri segnali. Non si può approcciare la partita in questo modo, ma voglio pensare che siamo una squadra in costruzione che ha cambiato tanto. Non è facile trovare gli equilibri, dobbiamo conoscerci, alcuni ragazzi sono arrivati da poco e siamo tanto giovani. Con il lavoro quotidiano e cercando di tirare fuori il meglio di noi possiamo fare un bel campionato”.