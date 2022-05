Futuro Luiz Felipe, dalla Spagna: "Il Betis ha il mercato bloccato"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luiz Felipe ha salutato la Lazio dopo la gara contro il Verona ufficializzando così le voci che da tempo lo annunciavano lontano dalla Capitale. Da tempo il suo nome è accostato al Real Betis, non ci sono conferme in merito ma dalla Spagna danno già tutto per fatto. Come riporta BeSoccer, infatti il brasiliano avrebbe già firmato il contratto ma sono sorte complicazioni in merito dovute alla situazione finanziaria del club. La società avrebbe superato il limite salariale che gli consentirebbe di poter fare acquisti e, stando alle regole stabilite dalla Liga conseguentemente alla pandemia, potrà destinare solo il 33% dei risparmi per poter tesserare nuovi giocatori. L’unico modo per poter registrare il contratto d’acquisto dell’ex biancoceleste e di altri è quello di vendere alcuni elementi. Il futuro di Luiz Felipe al Betis dunque, dipenderà dal mercato.

