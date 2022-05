Lazio, Zaccagni: buona la prima, ma nella prossima stagione...

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Mattia Zaccagni è sicuramente uno degli uomini da cui mister Sarri vuole ripartire nella prossima stagione. L’esterno offensivo alla sua prima stagione in biancoceleste dopo un avvio caratterizzato da qualche problema di adattamento alla nuova realtà è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante risultando decisivo in vari frangenti.

NUMERI – Dopo la doppietta siglata contro il Sassuolo nella sua ultima apparizione con la maglia dell’Hellas Verona, il giocatore è passato alla Lazio durante l’ultimo giorno di calciomercato. Con la maglia biancoceleste ha messo segno 4 reti in totale tra cui spiccano i 2 gol al Bologna, in un match in cui è stato assoluto protagonista procurandosi anche il calcio di rigore dell’1-0. Ottimo anche l’apporto in termini di assist. Ben 6 i passaggi vincenti effettuati che spesso e volentieri hanno dato un contributo alla causa. Da non tralasciare la pregevole marcatura di tacco realizzata all’Estadio Do Dragao con il Porto.

COSA MIGLIORARE – Tra i pochi aspetti negativi ci sono le ammonizioni rimediate nelle fasi cruciali, ovvero quella in Europa League contro il Porto e in campionato contro il Venezia. Gli sono costate il match di ritorno contro i lusitani e soprattutto la stracittadina contro la Roma. Entrambe erano evitabili e denotano come da un punto di vista del temperamento nel corso dei match debba ancora crescere tanto. La prossima stagione sarà importante anche sotto questo punto di vista. La sua maturazione definitiva può rappresentare un step importante anche per la Lazio.