Galderisi: "Mi piace vedere come la Lazio cresca quando tutti pensano il contrario"

"Se si parla di fortuna della Lazio, siamo su un'altro pianeta. Quella di Inzaghi è una squadra da anni che mantiene la propria identità. È pericolosa, forte, ora deve solo reggere la pressione". È il pensiero di Giuseppe Galderisi, ex attaccante biancoceleste che si è dispensato in complimenti per tutto il mondo Lazio. Ecco le parole a TMW Radio: "Mi piace vedere come questa squadra cresca anno dopo anno, e che lo faccia quando tutti pensano che prima o poi peggiorerà. Hanno lavorato bene, il gruppo è ben costruito. Alla Lazio va dato il merito di essere riuscita a vincere partite pesanti nel finale. Il Verona? L'ho visto col Milan e mi ha fatto un'impressione pazzesca. Sa quello che vuole. La Lazio dovrà fare i conti con un Verona strepitoso, che si prende i suoi rischi. Juric non cambierà il modo di giocare dei suoi e andrà all'attacco anche all'Olimpico".