Galles Mondiali | Neco Williams scoppia a piangere: il motivo è commovente

© foto di DANIELE MASCOLO

Le sue lacrime ieri sera, in occasione di Stati Uniti-Galles dei Mondiali del Qatar, hanno fatto il giro del mondo. A ruota, sui social, per mano dello stesso Neco Williams, è arrivata la spiegazione. Il difensore del Nottingham Forest e della nazionale gallese alla vigilia del match del torneo iridato aveva ricevuto la notizia della scomparsa del nonno. "È stata la notizia più dura che abbia mai dovuto affrontare. Mio nonno è stato ovunque in giro per il mondo per vedermi giocare a calcio, fin da quando ho iniziato nelle giovanili del Liverpool all'età di 6 anni", ha scritto su Instagram Williams.