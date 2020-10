Genoa, ancora postivi i tamponi dei 17 contagiati dal Covid

Nessun nuovo positivo ma neanche nessun guarito in casa Genoa. Se infatti non c'è nessun nuovo contagiato dei 17 risultati positivi al coronavirus nessuno si è ancora negativizzato. A renderlo noto il consueto comunicato della società: "Di questi 17 giocatori, 10 sono risultati positivi al Covid-19 con qualche giorno d'anticipo. Si tratta di Francesco Cassata, Lukas Lerager, Federico Marchetti, Filippo Melegoni, Luca Pellegrini, Mattia Perin, Marko Pjaca, Ivan Radovanovic, Lasse Schone, Davide Zappacosta. Questi sono stati già sottoposti al secondo tampone, che ha confermato la positività. Per tutti gli altri il secondo tampone verrà eseguito con le tempistiche indicate dall’autorità sanitaria e nel rispetto dei protocolli vigenti".

