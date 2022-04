Genoa, Blessin: "Perdere fa sempre male ma il focus è sulle prossime gare"

TUTTOmercatoWEB.com

Primo ko per il Genoa di mister Blessin sconfitto in casa del Verona per mano di Simeone. Al termine della gara il tecnico è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la gara anche in vista del prossimo impegno con la Lazio: "Non ci si sente bene quando si perde, la sensazione non è buona. Ora bisogna guardare avanti. Dispiace non aver dato ai tifosi una gioia stasera, ma ora il focus è sulle prossime partite".