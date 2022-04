Genoa - Lazio, Blessin: "Il secondo gol ci ha fatto male, ma su Acerbi..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Duro ko interno per il Genoa, al cospetto di una Lazio straripante in entrambe le frazioni di gara. Ai microfoni di Sky Sport, il tecnico dei rossoblù Alexander Blessin ha commentato così la sconfitta della sua squadra: “Quattro gol sono troppi in questo momento. Abbiamo iniziato bene, eravamo in controllo e avevamo qualche problemino a sinistra che abbiamo cercato di risolvere. Abbiamo avuto delle decisioni sbagliate, poi c'è stato un errore con Piccoli, dove c’era fallo. Era fuori area, ma dal mio punto di vista era cartellino rosso e per questo c'è il Var. È la quinta volta che abbiamo problemi, fallo o non fallo, credo che i miei ragazzi stiamo pensando troppo a queste situazioni. Poi abbiamo concesso gol stupidi e abbiamo continuato ad arretrare, lasciando spazio alla Lazio. Il secondo gol ci ha fatto male, prima dell’intervallo, non si devono concedere. È stato un momento decisivo. Ci siamo abbassati troppo, lasciando troppo spazio alla Lazio. Non parlo solo della linea difensiva, ma di tutti. Dalla pausa abbiamo questo problema, dobbiamo lavorarci. Ieri il Cagliari ha perso, ci sono ancora tre punti dalla salvezza, con sei partite da giocare. Speriamo di riprenderci”.

L'allenatore del Genoa Blessin ha parlato anche in conferenza stampa: "La settimana scorsa a Verona non abbiamo cominciato bene la partita e siamo andati meglio nel secondo tempo, oggi i primi venti minuti abbiamo fatto bene e abbiamo avuto problemi sul lato sinistro con Manolo, poi ho cambiato con Melegoni. Avevo la sensazione di essere in partita e che stavamo facendo bene, ma è chiaro che ci sono partita in cui in situazioni difficili bisogna avere le idee chiare ed essere concentrati. Abbiamo meritatamente perso, ma penso che il Var sia una cosa positiva e deve aiutare le situazioni sbagliate a correggerle. Abbiamo avuto situazioni sfortunate e in una partita come oggi serve anche l'episodio per farla girare correttamente. Se il Var avesse assegnato l'espulsione ad Acerbi, magari poteva cambiare il match. Il Var in questo caso non ci ha aiutato".

TROPPI ERRORI - "Per essere chiari la Lazio ha vinto meritatamente, ma se vediamo i fatti sul primo gol subito la squadra non si è concentrata. La Lazio è ripartita, Manolo poteva buttarla fuori ma ha perso la palla, la difesa poteva putare prima Marusic e invece non è andata così. Ovviamente sui gol c'è sempre un errore, ma oggi ne abbiamo fatti troppi".

SULLA LAZIO - "Mi chiedo per primo se ho fatto bene a scegliere la formazione con cui ho iniziato. La Lazio è stata fortissima in contropiede, questo si sapeva e noi abbiamo trasmesso alla squadra più informazioni possibili. Nelle ultime due partite non abbiamo fatto bene assolutamente. Adesso abbiamo sei partite da fare e vogliamo essere coraggiosi e dare tutto per riuscire a salvarci. Faremo il possibile. La nostra squadra ha fatto vedere bene nelle prime otto partite quello che vuole fare e dobbiamo proseguire su quella strada. Nel calcio gli errori ci stanno però il punto è che dopo ogni errore bisogna reagire. Forse queste sono strutture vecchie nel non reagire ai gol subiti".

SU DESTRO - "Era arrivato il momento di far giocare Piccoli, si era allenato bene e ha fatto bene finora da quando è arrivato. Le decisioni dei cambi sono quelle che prendo spesso spontaneamente durante la partita. Con Destro non c'è nessun problema, parliamo tanto e vediamo di fare il meglio possibile. A Verona ha giocato, non c'è nessun problema".