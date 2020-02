Genoa - Lazio, il club rossoblù: "Biglietti? Venduti nel rispetto delle valutazioni dell'Osservatorio"

Dopo le polemiche degli ultimi giorni per la vendita dei biglietti di Gradinata Sud ai tifosi della Lazio in occasione della partita di domenica al 'Ferraris', il club rossoblù ha pubblicato un comunicato nel quale si sottolinea l'osservanza, da parte della società, delle valutazioni compiute dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. Di seguito, l'intero testo: "La Società precisa che la vendita dei biglietti per la gara Genoa-Lazio, in programma domenica 23 febbraio 2020 allo stadio Luigi Ferraris, si sta svolgendo in rigorosa osservanza delle valutazioni compiute dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive che non hanno determinato specifiche limitazioni. L’interruzione della vendita di biglietti ancòra disponibili, a chi ne faccia regolare richiesta, in qualsiasi settore dello stadio, non rientra nella sfera di intervento della Società".

