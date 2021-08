Genoa, Preziosi promette: "Entro domani chiuderemo un po' di operazioni"

In occasione dell'evento organizzato da Paolo Brosio a Forte dei Marmi, il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha risposto anche a qualche domanda sul calciomercato. "Penso che entro domani chiuderemo un po' di operazioni", ha promesso il numero uno dei "Grifoni" ai microfoni di TuttoMercatoWeb. Le parole riguardano anche la Lazio, visto che Felipe Caicedo sembra davvero a un passo dal trasferimento in rossoblù. E non solo. La dirigenza del Genoa è in contatto con quella biancoceleste anche per Mohamed Fares, ai margini del progetto di Sarri e nelle mire del club ligure.

