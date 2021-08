Calciomercato Lazio, dalla Spagna: "Jony verso lo Sporting. Ma dovrà abbassarsi l'ingaggio"

Le notizie che arrivano dalla Spagna vogliono Jony vicino al ritorno allo Sporting Gijon, club con il quale ha giocato dal 2013 al 2016. L'esterno sembra non far parte del progetto targato Sarri, e gli spagnoli gli avrebbero messo gli occhi addosso. A complicare l'operazione, le difficoltà economiche della società. Per sposare la causa dello Sporting, il calciatore, reduce dal prestito poco fortunato tra le fila dell'Osasuna, dovrebbe abbassarsi l'ingaggio. Le disponibilità del club di Gijon sono decisamente inferiori rispetto a quelle della Lazio, che riesce a garantire a Jony circa un milione a stagione. E i problemi non finiscono qui perché, come riporta elgoldigital.com, gli iberici, sempre con l'obiettivo di spendere pochissimo e dare comunque al proprio allenatore qualche innesto importante, punterebbero a un prestito con diritto di riscatto intorno ai cinque milioni di euro. L'operazione è complicata e non mancano gli ostacoli, anche perché i biancocelesti preferirebbero un trasferimento definitivo. Ma la notizia ha fatto già impazzire i sostenitori dello Sporting, riversati su Twitter in attesa di qualche aggiornamento.

