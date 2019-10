Genoa, Thiago Motta e la prima da record: arrivano tre gol dalla panchina

Buona la prima per Thiago Motta sulla panchina del Genoa. Il grifone ha affondato il Brescia, rimontando lo svantaggio iniziale e chiudendo il match sul 3 a 1. Ma il nuovo allenatore del club rossoblu potrà vantare, oltre che la vittoria, anche un record interessante: per la prima volta nella storia della Serie A tutti e tre i giocatori entrati a gara in corso hanno fatto gol. Per la precisione: Agudelo, Kouamè e Pandev. Insomma, quando si dice “cambi azzeccati”. Thiago Motta, dopo i primi 90 minuti da allenatore del Genoa, ha già qualcosa da raccontare.

