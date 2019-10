FORMELLO - Lazio, Luis Alberto provato con Immobile. Ma il dubbio resta...

FORMELLO - Ha riposato in Europa League, Luis Alberto giocherà a Firenze. Sì, ma dove? Dalla posizione dello spagnolo dipendono gli altri ballottaggi di formazione: oggi, per buona parte della rifinitura, si è mosso alle spalle di Immobile. Trequartista come due anni fa, nella stagione della Champions sfumata nell’ultima giornata di campionato. Domani sera potrebbe tornare ad affiancare Ciro: fosse così, partirebbero dalla panchina Correa e Caicedo, la coppia d’attacco vista al Celtic Park. E a centrocampo si libererebbe un posto per uno tra Cataldi, Parolo e Berisha: il primo, viste le ultime prestazioni positive, sarebbe in leggero vantaggio sui due compagni di reparto.

BALLOTTAGGI. Tantissimi dubbi, legati soprattutto allo spreco di energie in Europa League. Inzaghi ha mischiato le carte alla vigilia del match al Franchi. Leiva comunque viaggia verso la conferma in regia, a sinistra tornerà Lulic mentre a destra ballottaggio apertissimo tra Lazzari e Marusic. Nelle considerazioni rientrerà anche il prossimo turno infrasettimanale con il Torino. Sicuro del posto Milinkovic: inamovibile nel terzetto centrale. In difesa probabile linea con Luiz Felipe e Radu ai lati di Acerbi. Patric, Vavro e Bastos le tre possibili alternative. In porta ok Strakosha, non ancora al meglio per un’infiammazione al gomito. È ai box Proto, tra i convocati dovrebbe rientrare il baby Primavera Furlanetto.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Cataldi, Leiva, Milinkovic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. A disp. Guerrieri, Patric, Bastos, Vavro, Marusic, Berisha, Parolo, Jony, Lukaku, Correa, Caicedo, Adekanye. All.: Inzaghi.