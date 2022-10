Gerard Lopez e quella tripletta contro la Lazio al Mestalla: "Totti mi ha ricordato..."

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

L'ex giocatore del Valencia CF e del Barcellona Gerard Lopez in un'intervista a "Onda Cero" ha ricordato la sua tripletta nei quarti di finale di Champions League al Mestalla contro la Lazio. "Ogni volta che c'è qualcosa che riguarda la Lazio mi viene sempre in mente quel momento. È una di quelle partite che hanno segnato la storia di Valencia e la mia in particolare. La semifinale contro il Barça, l'anno successivo la finale a Milano. Si ricordano ancora di noi anche se sono passati 20 anni. Ho incontrato di recente Totti e mi ha ricordato quella partita e me l'ha detto perché era un idolo della Roma. Considero i tre gol contro la Lazio come uno dei tre momenti più belli della mia vita. Quei tre gol li considero uno dei tre, quattro momenti più belli della mia vita. Si ricorda sempre quando nascono i figli, quando si chiede alla propria moglie di sposarsi... ma in particolare, nella mia lunga carriera calcistica, il momento più speciale è quello in cui ho segnato il terzo gol. Ricordo ancora i festeggiamenti con tutti sopra di me. Quel momento è rimasto impresso nel mio cuore. È senza dubbio il momento più bello della mia carriera calcistica".