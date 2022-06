Germania, Flick: “Mondiali senza Italia? Ecco cosa penso”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

Alla vigilia di Italia-Germania, primo match della fase a gironi di Nations League, Hans-Dieter Flick è intervenuto in conferenza stampa: "L'Italia non è facile da valutare. Mancini ha mandato via alcuni giocatori, ne ha convocati altri giovani che sono motivati. Non so se sia un vantaggio per noi o per l'avversario ma lui ha fatto un lavoro fantastico col suo team dopo il Mondiale in Russia, hanno vinto l'Europeo e tutti siamo stati tifosi dello spirito che hanno fatto vedere. Noi cercheremo di metterli sotto pressione, così vogliamo giocare".

MANCATA QUALIFICAZIONE AI MONDIALI DELL'ITALIA - "Tutti quanti siamo stati sorpresi per la mancata qualificazione dell'Italia al Mondiale, Mancini ha fatto un lavoro fantastico con l'Italia e io credo che ci sia fiducia in Mancini sia giusto andare avanti con lui. Io gli posso solo fare un grosso in bocca al lupo, lui ha le qualità per ripetere il successo dell'Europeo".