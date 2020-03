Gianni Di Marzio: "Serie A? Si può continuare la stagione a luglio senza problemi"

Gianni Di Marzio, padre di Gianluca (noto giornalista Sky) ed ex allenatore e dirigente ha detto la sua a TMW Radio in merito al rientro in campo della Serie A anche in estate: “Penso che a luglio si possa giocare tranquillamente invece di fare amichevoli in altri continenti. Non credo che il campionato possa riprendere a maggio. Non si può ricominciare un campionato in 15 giorni, con calciatori che tra l''altro non si sono allenati per un mese. Quando sono a casa, i calciatori non sono responsabili della loro professione. E non si ritorna in forma in pochi giorni”.

