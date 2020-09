Giappone, svolta epocale: la calciatrice Yuki Nagasato giocherà con gli uomini

Accade perla prima volta in Asia. Una donna giocherà in una squadra maschile. Yuki Nagasato, campionessa del mondo nel 2011 e argento olimpico a Londra 2012, andrà in prestito all'Hayabusa Eleven per la prossima stagione. In Europa era già accaduto con Ellen Fokkema che si è aggregata alla squadra maschile del Foarut (quarta divisione olandese).

