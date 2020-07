Giudice sportivo, confermata la squalifica per Bernardeschi: salterà la Lazio

La 33ª giornata è in archivio e le squadre si preparano già ai prossimi incontri. Per la Lazio ci sarà il tanto atteso big match con la Juve, non più decisivo in ottica Scudetto per i biancocelesti. La partita resta importante per il discorso Champions e Sarri dovrà rinunciare a Bernardeschi, squalificato per aver rimediato il suo quinto cartellino giallo contro il Sassuolo. Di seguito la lista degli squalificati diramata dal giudice sportivo.

GLI SQUALIFICATI - Domenico Berardi, Mehdi Bourabia e Francesco Magnanelli (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Matteo Darmian e Alberto Grassi (Parma), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Artur Ionita (Cagliari) e Stefano Okaka (Udinese).