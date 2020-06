Giudice Sportivo, Pasalic salta la Lazio. Squalifica anche per Gasperini

Prime gare e prime decisioni del Giudice Sportivo che ha reso note le sue decisioni in merito ai recuperi della 25esima giornata di Serie A. Cinque i giocatori squalificati: Fabio Borini (Hellas Verona), Luca Cigarini (Cagliari), Luca Ceppitelli (Cagliari), Marlon (Sassuolo) e Mario Pasalic dell’Atalanta che salterà quindi il match contro la Lazio. Confermata anche la squalifica di Gasperini che perciò non siederà in panchina mercoledì.

