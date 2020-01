Giuseppe Riso: "Cataldi crescerà ancora, ama la Lazio a dismisura" - VIDEO

Ci siamo, è l'ultima giornata di mercato e il tempo stringe. In esclusiva ai nostri microfoni, direttamente dall'Hotel Sheraton di Milano, ha parlato l'agente Giuseppe Riso: "In questo mercato vedo parecchia confusione, poche idee e molto confuse. Cataldi? Ha fatto un bel salto, e non credo si fermerà qui. Lui è un ragazzo intelligente, che ha la mentalità del lavoro e ama quella maglia più di qualsiasi altra cosa. Con le sue qualità e la grande passione per la Lazio continuerà a crescere".

