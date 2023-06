Gli Altri Laziali, clamoroso Andre Anderson: ha denunciato la società

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sicuramente quello di Andre Anderson è stato un anno complicato: voluto al San Paolo dal tecnico Rogerio Ceni, dopo un avvio altalenante, ha accusato un pesante infortuno che lo ha costretto a restare fuori per mesi. Il rientro è stato ancora più difficile, la pubalgia lo ha limitato fortemente e il club ha deciso di metterlo fuori rosa fino al termine del prestito. Ma quello che ha veramente fatto infuriare Andre Anderson, oltre al non giocare, è stato il mancato aiuto medico del club, durante gli infortuni. Il centrocampista ritiene che il San Paolo avrebbe dovuto supportarlo economicamente, durante l'operazione svolta dopo la lesione al pube, e in seguito fornirgli la possibilità di effettuare dei trattamenti che, invece, ha dovuto svolgere da solo. Per questo il giocatore di proprietà della Lazio, ha deciso di denunciare il club, chiedendo un rimborso spese, la proroga del suo contratto fino al 2024 e ha addebbitato il pagamento dei diritti d'immagine, ancora non arrivato.

La lettera di Andre Anderson al San Paolo

"Molti fan e membri della stampa si chiedono: e André Anderson è ancora un atleta di San Paolo? Dov'è?mQuindi faremo questo chiarimento. Nell'aprile 2022 l'atleta André Anderson è stato ceduto dalla Lazio al São Paulo FC, con contratto fino al 30 giugno 2023. E stato sottoposto a una batteria di esami medici precedenti, come stabilito dall'articolo 11, paragrafo unico, lettera "a" del Regolamento nazionale per la registrazione e il trasferimento degli atleti di calcio della CBF, essendo dichiarato idoneo dal Dipartimento Medico del São Paulo FC. Questa attitudine all'esercizio della professione è anche contenuta nel Contratto Speciale di Lavoro Sportivo, registrato presso il BID della CBF.

L'atleta ha debuttato il 17/04/2022 contro il CR Flamengo, e fino al 03/07/2022 aveva giocato in 17 partite ufficiali per il São Paulo FC. Dopo la partita del 03/07/2022, ha iniziato a provare dolore nella regione pube. È stato effettuato un € specifico per l'immagine, con una lesione riscontrata in lo Dipartimento Medico di São Paulo FC ha scelto di eseguire un trattamento conservativo, con l'uso di infiltrazione di plas ricco di piastrine e sessioni di fisioterapia. Senza evoluzio stato sottoposto a infiltrazione con corticosteroidi. Questo periodo è durato circa 10 settimane.

Dopo l'infiltrazione, è tornato a giocare in una partita ufficiale il 06/10/2022, con altre 9 partite ufficiali per il São Paulo FC, fino alla fine della stagione 2022. Nella ripresentazione per la pre-stagione 2023, l'atleta è tornato a provare dolore nella stessa regione, dopo esercizi di carico e alta intensità, secondo il rapporto medico emesso dal Dipartimento medico del São

Paulo FC.

A metà gennaio 2022, il Dipartimento Medico del São Paulo FC ha raccomandato la valutazione specialistica, indicando il Dr. Roberto Dantas Queiroz, che ha raccomandato un trattamento chirurgico. Poiché l'atleta era ceduto dal Lazio, il São Paulo FC ha richiesto che l'atleta fosse valutato dai medici della società italiana. L'atleta si è trasferito in Italia, venendo valutato dai medici della Lazio, che hanno anche consigliato la cura chirurgica.

Dopo un dialogo tra le persone coinvolte, l'atleta ha deciso di eseguire l'intervento e il trattamento in Brasile, per adempiere al suo contratto di lavoro con il São Paulo FC. Il São Paulo FC ha chiesto al Lazio l'autorizzazione per eseguire l'intervento, che è stato prontamente assistito.

Si scopre che dopo quasi tre mesi, il São Paulo FC non ha fornito un trattamento chirurgico. Soffrendo di dolore e non potendo esercitare la sua professione, nell'aprile 2023 l'atleta André Anderson ha finanziato completamente il suo intervento chirurgico. Dopo l'intervento, è stato concesso un certificato medico e una assenza dall'attività fisica per tre settimane, con successiva inizio della fisioterapia. Tuttavia, dopo questo periodo, all'atleta è stato impedito di effettuare le sue cure mediche nei locali del São Paulo FC, che sottolinea, ha un rivoluzionario settore di riabilitazione, famoso in tutto il mondo: REFFIS.

Pertanto, affinché non ci fossero maggiori aggravanti nella sua riabilitazione, il notificante ha effettuato un trattamento da solo, senza alcun sostegno da parte del São Paulo FC. Si evidenzia che la semplice lettura del $2 dell'articolo 45 della Legge 9.615/98 imputa la RESPONSABILITÀ del São Paulo FC di sostenere TUTTE le spese mediche ospedaliere. Tale obbligo è incluso nell'articolo 84, §1 della Legge Generale sullo Sport appena sancita, Legge 14.597/2023. Inoltre, e obbligo del São Paulo FC estendere il contratto di lavoro a causa di lesioni e cure chirurgiche caratterizzate come infortuni sul lavoro), ai sensi della legislazione vigente in Brasile e in virtù di un obbligo contrattuale.

Così, il 15/06/2023, salvaguardando i suoi diritti di lavoratore e dipendente del club, l'atleta André Anderson ha notificato extragiudizialmente il São Paulo FC, (1) affinché l'atleta venga reintegrato nel cast, consentendogli di effettuare cure mediche post-chirurgiche nei locali del São Paulo FC, ricevendo un trattamento egualitario ad altri atleti professionisti e calcio, oltre a effettuare il pagamento dei diritti d'immagine.

Infine, l'atleta esalta di essere impegnato nella sua riabilitazione per poter tornare a esercitare la sua professione, indossare il mantello tricolore e lottare per grandi titoli.

San Paolo, 16 giugno 2023".