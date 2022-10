Gli Altri Laziali, Jony mette minuti nelle gambe, Acerbi unica certezza di Inzaghi. Si ferma Akpa...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Il lavoro fatto dalla Lazio sul fronte cessioni è stato ottimo, a molte a titolo definitivo se ne aggiungono altre in prestito secco o con opzione di riscatto. I profili ceduti a titolo temporaneo sono sparsi per il mondo, dall'Italia al Brasile, passando per la Spagna. Il ritorno della rubrica settimanale "Gli Altri Laziali" ha il compito di raccontare nel dettaglio le prestazioni di questi calciatori che, di partita in partita, cercano di migliorarsi o mettersi in mostra. I giocatori ceduti dalla Lazio in prestito sono 13: Acerbi (Inter), Escalante (Cremonese), Akpa Akpro (Empoli), Raul Moro (Ternana), Cicerelli (Reggina), Lombardi (Triestina), Armini (Potenza), Rossi (Monterosi), Novella (Picerno), Furlanetto (Renate), Durmisi (Leganes), Jony (Sporting Gijon), Andre Anderson (San Paolo).

SERIE A

ACERBI (Inter) - Simone Inzaghi ha trovato in Francesco Acerbi una delle poche certezze nella sua rosa. In un momento complicato per l'Inter, che ha perso 1-2 contro la Roma, il centrale è uno dei pochi che riesce a strappare la sufficienza nei 90' giocati.

ESCALANTE (Cremonese) - Ottiene il suo terzo punto in questa Serie A la Cremonese contro il Lecce. Nella sfida tra neopromosse, terminata 1-1, Gonzalo Escalante resta per tutta la partita in panchina.

AKPA AKPRO (Empoli) - Si è fermato Akpa Akpro prima della partita tra Empoli e Milan, vinta dai rossoneri per 1-3. Non sono ancora note le condizioni dell'ivoriano, per il quale si spera non sia un infortunio grave.

SERIE B

RAUL MORO (Ternana) - Non prende parte alla vittoria della Ternana sul Cittadella, per 2-0, il classe 2002 Raul Moro. Lo spagnolo, ex Primavera della Lazio, resta in panchina per tutti e 90'.

CICERELLI (Reggina) - E' titolare per tutta la partita tra Reggina e Modena l'ala Emanuele Cicerelli, terminata 1-0 per i gialloblu. Il giocatore classe 1998 va vicino al gol del vantaggio con una bella punizione, neutralizzata dal portiere avversario.

SERIE C

ARMINI (Potenza) - Non riesce a trovare spazio con il Potenza il centrale Nicolò Armini. La squadra allenata da Sebastiano Siviglia, ex difensore della Lazio, perde 2-0 contro l'Avellino, il centrale classe 2001 assiste alla partita dalla panchina.

ROSSI (Monterosi) - Non ha recuperato dall'infortunio Alessandro Rossi, ancora una volta out dai convocati di mister Menichini per la partita tra Pescara e Monterosi, terminata 2-2

LOMBARDI (Triestina) - Ancora infortunato Cristiano Lombardi che non partecipa alla vittoria della sua Triestina contro la Virtus Verona. L'ultima presenza dell'ala con la squadra friulana risale a quasi un mese fa.

NOVELLA (Picerno) - Ancora titolare Mattia Novella con il Picerno. Il terzino resta in campo per 46' nella sfida persa 1-2 contro il Monopoli dell'ex compagno alla Lazio, Luca Falbo. Il classe 2001 esce quando il risultato era fermo sullo 0-1 e non ha responsabilità sul gol subito.

SECUNDA DIVISION

JONY (Sporting Gijon) - Jony si sta riprendendo il suo spazio nello Sporting Gijon, dopo essersi messo alle spalle l'infortunio. L'ala spagnola è subentrata al 76' nella sfida contro il Tenerife, terminata 1-1, ed è andato vicino a realizzare il suo primo assist stagionale con un bel pallone servito a Durdevic.

DURMISI (Leganès) - Gioca tutto il secondo tempo della sfida tra Leganes e Albacete il terzino Riza Durmisi. Subentrato al 46', e ammonito al 64', il giocatore di proprietà della Lazio non ha grosse responsabilità sui due gol subiti dalla squadra nel corso del secondo tempo.

SERIE A (Brasile)

ANDRE ANDERSON (San Paolo) - Perde il San Paolo contro l'Independiente del Valle per 0-2. Non prende parte alla sfida Andre Anderson ancora infortunato.