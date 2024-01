Gli Altri Laziali, Marcos Antonio versione bomber: ancora una volta in gol - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Si sta ritrovando, dopo un anno difficile alla Lazio, Marcos Antonio. Il centrocampista, trasferitosi al Paok Salonicco in estate, sta pian piano tornando quello che aveva fatto vedere ottime cose con la maglia dello Shaktar Donetsk. Una volta recuperato dal brutto infortunio che lo ha tenuto fuori da luglio fino ai primi giorni di dicembre, è tornato a giocare con una certa continuità conquistandosi anche la maglia da titolare nelle ultime due partite. Proprio in occasione della vittoria di ieri contro il Panserraikos, in Kypello Elladas, il classe 2000 è riuscito a trovare la sua seconda rete in sei gare, ricevendo al limite dell'area e con il piattone destro piazzando la palla alle spalle del portiere avversario, colpevole di avergli concesso troppo spazio sul primo palo. Un'iniezione di fiducia niente male per il ragazzo che al termine della stagione potrebbe essere riscattato dal Paok o fare ritorno nella Capitale.